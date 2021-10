Di Marzio "rapito" dalla Lazio: "Con l'Inter mi ha convinto, è sulla strada giusta"

La prova della Lazio contro l'Inter ha ricevuto tanti complimenti. Tutti hanno sottolineato la reazione da grande squadra dei biancocelesti, reduci dalla brutta sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna. Anche Gianni di Marzio ha utilizzato parole "al miele" riferendosi al gruppo guidato da Maurizio Sarri. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex tecnico ha spiegato: "Dico che è difficile far giocare in maniera diversa una squadra abituata per anni con un modulo completamente diverso. I meccanismi sono diversi, soprattutto sugli esterni. Ho visto una Lazio decisa nel secondo tempo contro l'Inter, mi ha convinto. Mi ha convinto anche la Roma e Mourinho, me lo aspettavo furioso invece è stato molto bravo nel post-gara. Ha capito che ha la squadra in mano. Per me le romane sono sulla strada giusta".

