Lazio-Inter, multato Kolarov: il motivo

Nel comunicato del Giudice Sportivo figura anche Aleksandar Kolarov tra i calciatori dell'Inter sanzionati in riferimento alla sfida di sabato scontro contro i biancocelesti. Per l'ex calciatore di Lazio e Roma un'ammenda di 10 mila euro. Il motivo è il seguente: "Per avere, al 40' del secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria, un gesto provocatorio e volgare. Infrazione rivelata dai collaboratori della Procura Federale".

