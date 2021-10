Luiz Felipe, la decisione del giudice dopo Lazio - Inter

Sul sito ufficiale della Lega di Serie A è stato pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato, che ha visto affrontarsi Lazio e Inter. In particolare, è stata presa una decisione per quanto riguarda Luiz Felipe che, al triplice fischio, aveva ingenuamente esultato insieme a Correa, suo amico fraterno. La reazione dell'argentino è stata tutt'altro che amichevole, finendo per riaccendere ancora una volta la miccia tra i componente delle due squadre. Il brasiliano - ha deciso il Giudice Sportivo - dovrà scontare un turno di stop. Inoltre, dovrà pagare un'ammenda di 5000 euro. Di seguito il comunicato: "Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 5000 euro per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre".

LE ALTRE SANZIONI - Confermata l'ammonizione per Toma Basic (prima sanzione) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Terzo cartellino giallo stagionale per Milinkovic-Savic, rimediato questa volta per comportamento non regolamentare in campo. Infine, il Giudice Sportivo ha ratificato anche l'ammonizione di Felipe Anderson, anche lui al suo primo giallo.

