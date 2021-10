Lazio - tamponi, chiuso il processo: la sentenza della Corte Federale

AGGIORNAMENTO ORE 14:20 - Due mesi di inibizione al presidente Claudio Lotito, 5 mesi ai medici Rodia e Pulcini, e 50 mila euro di multa alla società: è questa la sentenza della Corte federale della Figc, nel processo per il caso tamponi. Questo il comunicato: "La corte presieduta da Marco Lipari, chiamata dal Collegio di Garanzia del Coni ad effettuare una nuova valutazione della misura della sanzione sul 'caso tamponi' legato alla Lazio, ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club, Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda".

È andato in scena questa mattina il processo-bis per il caso tamponi che coinvolge il presidente della Lazio Claudio Lotito e i due medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Per la sentenza definitiva si dovrà attendere ancora. Al momento secondo quanto emerge dalle dichiarazioni dell'Avvocato Gentile, legale dei medici, rilasciate all'Ansa la Procura avrebbe chiesto 11 mesi di inibizione per i medici e 10 per il presidente. Queste le sue parole: “Abbiamo discusso per più di un'ora, siamo stati ascoltati, il presidente ci ha dato ampio spazio. La Procura ha chiesto 11 mesi per i medici e 10 mesi per Lotito oltre a una multa di 150 mila euro per la Lazio. Noi abbiamo chiesto l'assoluzione completa. La sentenza? Me l'aspetto per il primo pomeriggio”.

