Diabolik, la sorella Angela: "Derby occasione per ricordare Fabrizio"

Spesso si dice che “il derby non è una partita come tutte le altre”. Questo Lazio - Roma, invece, non sarà un derby come tutti gli altri. La morte di Fabrizio Piscitelli - alias Diabolik - capo del gruppo più importante della Curva Nord biancoceleste, gli Irriducibili, è fresca nella memoria dei tifosi. Sia laziali che romanisti. Per questo Angela Piscitelli, sua sorella, si augura che la stracittadina rappresenterà anche l'occasione per ricordarlo. Ecco le sue parole all'Adnkronos: “Non sono addentro alle dinamiche del tifo, ma penso che domenica allo stadio Olimpico ci sarà un'atmosfera molto coinvolgente. Immagino che il derby sarà un momento commemorativo e di forte commozione che prescinde dal colore della squadra e da qualsiasi avversità. Penso che allo stadio si possano fare cose belle, costruttive. Come ricordare Fabrizio la cui scomparsa ha toccato moltissime persone, oltre a noi familiari. Francamente non riesco a immaginare altro e credo che mio fratello potrà comunque gioire del calore, della vicinanza e della solidarietà degli spettatori”.

