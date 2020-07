Diaconale: "Juve-Lazio? Non sarà decisiva per lo Scudetto, ci dispiace"

Corsa Scudetto ora più che complicata per la Lazio, che deve restare in pista e concludere la stagione nel miglior modo possibile. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il portavoce biancoceleste Diaconale: "Juventus-Lazio? Non sará più una partita decisiva per lo Scudetto, e questo ci dispiace. Resta l’orgoglio di esserci battuti affinché questo campionato ricominciasse dopo il lockdown, e lotteremo per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League".