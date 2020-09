DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Juventus-Morata è fatta, domani lo spagnolo a Torino

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Cambia tutto in casa Juventus. Dopo aver messo da parte Luis Suarez ora il club bianconero sembra aver lasciato anche Edin Dzeko. Come riporta Gianluca Di Marzio infatti sarebbe tutto fatto con l'Atletico Madrid per il ritorno di Alvaro Morata, domani il calciatore è atteso a Torino.

VIDAL E IL VALZER DEGLI ATTACCANTI - L'Inter continua a macinare colpi di mercato. Dopo Hakimi, Kolarov e il riscatto di Sanchez, è fatta anche per Vidal. Il cileno, scaricato dal Barcellona, è a Milano e sta svolgendo le visite mediche. Ottenuta l'idoneità, il centrocampista si recherà in sede per firmare il suo nuovo contratto. Nel frattempo, la situazione centravanti è in standby. Le squadre coinvolte sono Juventus, Roma e Napoli. Il trasferimento di Milik in giallorosso e di Dzeko a Torino è ancora bloccato. Il polacco continua ad avere discussioni con De Laurentiis sul piano economico mentre Napoli e Roma non hanno trovato ancora l'accordo definitivo. Anche il futuro di Dzeko è incerto. La sua cessione dipende completamente dalla cessione del numero 99 azzurro.

LE ALTRE TRATTATIVE - Dopo la sconfitta all'Allianz Stadium, la Sampdoria cerca rinforzi. Ranieri avrebbe chiesto un po' di fantasia in attacco. In arrivo il colpo Keita Balde dal Monaco. L'ex Lazio è atteso a Genova nei prossimi giorni. La dirigenza blucerchiata ha messo gli occhi anche su Candreva dell'Inter. La Fiorentina ha iniziato con una vittoria e vuole continuare a cercare nuovi profili sul mercato. Piace molto l'esterno sinistro della Juventus Luca Pellegrini. Giampaolo vuole un difensore in più per il suo Torino. La sua richiesta è Andersen del Lione, calciatore già allenato nell'esperienza alla Samp. Un altro difensore che potrebbe cambiare squadra è Godin che è sempre più vicino al Cagliari. Il Milan si muove in uscita e sta cercando una soluzione per Paquetà. Sul brasiliano ci sono Valencia e Lione.