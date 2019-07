DIRETTA - Calciomercato Lazio, Caicedo tratta il rinnovo: Yazici pista calda

Milinkovic è la miccia che potrebbe accendere il calciomercato della Lazio. Tutto, o quasi, ruota attorno al serbo. Nei prossimi giorni (prima della partenza per Marienfeld) si dovrebbe conoscere con certezza il destino del 21 biancoceleste. L'affare con il Manchester è insidiato da Bale, ma tutto è ancora da decidere. Il ds Tare, comunque, non si farà trovare impreparato. Il pressing su Yazici è forte, e il turco sta lanciando dei segnali di attesa: non è sceso in campo per l'amichevole contro il Parma e non sta facendo pressione sul Trabzonspor per accettare l'offerta del Lille. Prima viene la Lazio. Sempre a centrocampo, da monitorare la situazione Badelj. Inzaghi vuole trattenerlo, potrebbe restare rifiutando diverse offerte. Nel caso in cui dovesse partire, i biancocelesti potrebbero pensare di rimpiazzarlo con Bourabia, mediano d'esperienza del Sassuolo. Più remota la pista che porta invece a Boateng.

CAICEDO E GLI ALTRI - In attacco vige ancora qualche incertezza. Andrè Anderson dovrebbe restare come alternativa a Correa (insieme ad Adekanye), mentre sul vice Immobile c'è sempre lo stesso nodo da sciogliere: quello del rinnovo di Caicedo. El Panteròn rimarrebbe anche senza prolungare il contratto, ma per la Lazio non è un'ipotesi percorribile. Il valore del suo cartellino si è alzato e l'ecuadoriano è diventato un patrimonio non solo tecnico, ma anche economico da preservare. Si tratta, in questo momento la sua permanenza appare comunque probabile. Qualcosa si muove in difesa. Cipriano sta sostenendo le visite mediche, si aggregherà alla Primavera. Uno tra Wallace e Bastos, invece, dovrà partire. Per l'angolano verranno prese in considerazione solo offerte irrinunciabili (13-15 milioni), mentre per piazzare l'ex Braga Mendes è già al lavoro da tempo: il Wolverhampton (squadra della scuderia del super procuratore portoghese) resta il club maggiormente interessato al difensore. Patric potrebbe salutare. Nonostante la volontà di Inzaghi di trattenerlo come jolly - da sesto centrale o terzo esterno di fascia - lo spagnolo vorrebbe più spazio. Su di lui c'è la Fiorentina. Infine, Guerrieri resterà come terzo portiere. Da definire il futuro di Adamonis.

