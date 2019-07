Calciomercato Lazio, per la mediana spuntano Boateng e Bourabia

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa. Dopo gli arrivi di Adekanye, Vavro, Lazzari e Jony si sta lavorando sulle uscite per sfoltire la rosa. Una volta che il club biancoceleste si sarà alleggerito degli esuberi, inserirà gli ultimi ritocchi. Il centrocampo, in attesa di capire il futuro di Sergej Milinkovic Savic, è un reparto che potrebbe aver bisogno di qualche inserimento. Oltre a Yazici si cerca almeno un mediano. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, tra i nomi che potrebbero fare al caso delle aquile c'è quello di Mehdi Bourabia. Il centrocampista marocchino con cittadinanza francese gioca nel Sassuolo e nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze. Potrebbe essere un usato garantito con esperienza importante nel nostro campionato per allungare la panchina e offrire una soluzione in più a Inzaghi. Attenzione anche a Kevin Prince Boateng appena rientrato dal prestito al Barcellona. Il senegalese, accostato anche alla Fiorentina, potrebbe nuovamente salutare il club neroverde e la Lazio lo ha seguito a più riprese negli ultimi anni. Può giocare dal centrocampo in sù e anche come falso 9, potrebbe garantire una duttilità che tanto piace a Inzaghi. Si potrebbe liberare per poco più di un milione.

