PRIMAVERA - Proseguono le visite mediche: é il turno di Nimmermeer

PAIDEIA - Ancora visite mediche di rito per la Lazio Primavera di Menichini. Nella giornata di oggi in Paideia é stato il turno dell'attaccante Tyro Nimmermeer. Il calciatore deve riscattare la scorsa stagione non proprio positiva a causa anche dei problemi fisici che lo hanno tormentato e di un transfer che ha ritardato ad arrivare. Insieme a Scaffidi si giocherà il posto da titolare in attacco. Gli allenamenti a Formello sono già cominciati, per il 31 luglio é invece prevista la partenza per il ritiro di Pietralunga.

LAZIO, INZAGHI VUOLE TRATTENERE BADELJ

CALCIOMERCATO LAZIO, BOATENG E BOURABIA NOMI NUOVI

TORNA ALLA HOMEPAGE