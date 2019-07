Calciomercato Lazio, il futuro di Guerrieri e Adamonis: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Dovrebbe essere stato sciolto oil dubbio sul prossimo terzo portiere della Lazio. Alle spalle di Strakosha e Proto toccherà ancora a Guido Guerrieri. Il classe 96 è destinato a restare in biancoceleste e a occupare una delle quattro caselle dei calciatori cresciuti nel vivaio biancoceleste. L'estremo difensore ha vinto la sfida interna con Marius Adamonis. Entrambi sono partiti per Auronzo, ma alla fine è stato il romano ad avere la meglio. Il numero 23 delle aquile aveva ricevuto le avances di Pordenone e Virtus Entella, ma alla fine ha prevalso il cuore. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, bisognerà trovare una sistemazione al portiere lituano appena rientrato dal prestito alla Casertana. Sono tanti i club che hanno chiesto informazioni per lui. Livorno e Juve Stabia (che ha già accolto Germoni, Rossi e Di Gennaro, ndr) in Serie B, ma anche Teramo e Catanzaro in Lega Pro. Nei prossimi giorni se ne saprà di più e il ragazzo sceglierà con la Lazio la soluzione migliore per lui. Il club crede molto in lui e lo ha blindato con un contratto fino al 2022. Un altro anno in prestito per farsi le ossa e un futuro a tinte biancocelesti da scrivere dalla prossima estate.

