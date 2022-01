DIRETTA - Calciomercato Lazio, la rivoluzione è alle porte: le piste per gennaio

La finestra di calciomercato è ormai aperta e in casa Lazio si iniziano a fare i primi conti. L'indice di liquidità in negativo blocca le operazioni in entrata della società biancoceleste. Al momento Lotito è riuscito a girare solo Escalante al Deportivo Alaves e Alessandro Rossi al Monopoli. Si parte dunque dalle cessioni per manovrare la situazione in campo di acquisti. Nelle ultime ore si è registrato un interesse da parte dei Leeds per Muriqi mentre J. Lukaku si è convinto di rescindere il contratto in anticipo per firmare con il Vicenza. Per Fares trovato l'accordo tra Torino e Lazio ma per il momento il Genoa ha frenato.

OBIETTIVI - Una volta risolte le questioni economiche la Lazio potrà comprare. Per la difesa - Sarri ha richiesto un terzino sinistro - è spuntato il nome di Nicolò Casale del Verona con il club gialloblù che non vorrebbe cederlo a gennaio, rimarrebbe un'alternativa per l'estate insieme ad Emerson Palmieri. Per la difesa nelle ultime ore è in pole il profilo di Fabiano Parisi dell'Empoli. Anche il nome del centrale Ahmedhodzic del Malmo e Reinildo Mandava del Lilla, ma il fatto che il classe '94 è extracomunitario questa si rivela essere una scelta meno concreta visto l'imminente tesseramento di Kamenovic. Per l'attacco invece, Tare ha chiesto informazioni per Origi del Liverpool, potrebbe fare sia la punta che muoversi sulle fasce del tridente. Infine è stato sondato anche il profilo di Jonathan Burdardt del Mainz con una valutazione piuttosto alta attorno ai 15 milioni. Tutto dipenderà dalle cessioni, si passa prima dal fattore vendita.