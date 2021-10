DIRETTA - Italia – Spagna 0-0, fischia l'arbitro: inizia il match!

Nations League - Semifinale

Stadio San Siro, Milano - Ore 20.45

ITALIA - SPAGNA 0-0

Alle 20:45 gli azzurri guidati da Mancini affronteranno, al Meazza, la Spagna di Luis Enrique per la semifinale di Nations League. Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne.

Allenatore: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia.

Allenatore: Luis Enrique.

PRIMO TEMPO

5' Primo squillo dell'Italia con Chiesa, che conclude in porta da fuori area. Attento Unai Simon che allontana il pericolo.

3' Oyarzabal non può arrivare sul cross del compagno: la palla va direttamente in out. Riparte l'Italia.

1' Fischia l'arbitro: inizia Italia - Spagna.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Tutto pronto per il fischio d'inizio a San Siro: le due squadre sono nel tunnel in attesa di entrare in campo.

