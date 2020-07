DIRETTA - Juventus - Torino 2-0: Dybala e Cuadrado decidono alla mezz'ora

Serie A 2019/2020 - 30ª giornata

Allianz Stadium - sabato 4 luglio 2020, ore 17:15

Formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meitè, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.

Arbitro: Maresca

Assistenti: Paganessi – Mondin

Quarto Uomo: Valeri

Var: Irrati

Avar: Lo Cicero

39' - Ammonito anche Pjanic per una scivolata in ritardo su Berenguer.

32' - Immediata risposta del Torino con Verdi che sporca i guantoni a Buffon. Sinistro respinto dal numero 77.

29' - Raddoppio Juve! Ripartenza micidiale conclusa da un ottimo diagonale di Cuadrado con il destro. Partita già indirizzata per i bianconeri.

26' - Prima ammonizione della partita, giallo a Bonucci per un'entrata pericolosa su Verdi.

25' - Ci prova di nuovo Bernardeschi dopo un lungo fraseggio della Juve. Il suo destro finisce sull'esterno della rete.

18' - Ancora Juve pericolosa con il primo squillo di Ronaldo: dribbling e tiro secco che Sirigu respinge bene. Sulla ribattuta Bernardeschi, imbeccato ancora da un tocco del portoghese, tenta una difficile rovesciata calciando alto.

15' - Occasione Torino: gran cross di Verdi dalla destra che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore, nessuno tocca e la palla sfila sul fondo.

13' - Danilo prova la conclusione dalla distanza, Sirigu controlla e blocca in due tempi.

11' - Sfiora il raddoppio la Juve, è Bentancur ad andare vicino al gol con un colpo di testa che sfiora il palo sugli sviluppi di un corner.

8' - Prova a reagire il Torino: cross di Lyanco e conclusione di sinistro di Berenguer. Tiro deviato in calcio d'angolo.

3' - Juventus già in vantaggio! Paulo Dybala porta avanti i bianconeri dopo una serpentina in area di rigore. Gol simile a quello siglato dall'argentino a Genova. 1-0!

1' - Fischia Calvarese, è iniziata Juventus-Torino!

PRIMO TEMPO

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it un saluto da Leonardo Giovanetti e benvenuti alla diretta di Juventus-Torino, partita che apre la 30ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono continuare la loro corsa verso lo Scudetto centrando i 3 punti prima del match di stasera della Lazio. Di fronte c'è un Torino bisognoso di punti per non rischiare di rimanere invischiato nella lotta salvezza. Vedremo quali ambizioni saranno più decisive per il risultato finale.