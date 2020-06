DIRETTA - Milan - Roma 0-0: Calhanoglu si divora il vantaggio

Serie A 2019/20 - 28ª giornata

Stadio Giuseppe Meazza di Milano - domenica 28 giugno 2020, ore 17.15

Formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Paganesi - Valeriani

Quarto uomo: Manganiello

Var: Orsato

Avar: Preti

41' Cartellino giallo per Castillejo per fallo su Dzeko.

39' Calhanoglu si divora l'1-0, di testa da due passi non riesce a prendere lo specchio.

32' Che rischio per la Roma! Mirante dribbla Rebic, in pressing, a un metro dalla porta e per poco non perde il pallone.

27' Arriva anche la prima chance per il Milan sull'asse Calhanoglu-Rebic-Bonaventura, il tiro dell'ex Atalanta è però sballato

23' Ammonito Pellegrini, il primo della gara. Il 7 giallorosso era diffidato, salterà l'Udinese.

21' Occasione enorme per la Roma con Dzeko che di testa, su traversone di Kluivert, sfiora il palo.

19' Brivido in area rossonera: Mkhitaryan fa partire un cross forte e basso verso Kluivert smanacciato in angolo da Donnarumma.

8' Fase di studio e approccio in questi primi minuti, ancora nessuna occasione.

1' Dopo il ricordo di Pierino Prati, si inizia. Il primo possesso è della Roma.

Il riscaldamento di Milan e Roma è finito, tra poco le squadre saranno in campo.

Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Roma de Lalaziosiamonoi.it, un saluto da Alessandro Menghi. I rossoneri dell'ex Lazio Pioli coltivano ancora sogni europei, gli stessi della squadra di Fonseca, quinti a +9 (48 a 39) sui rossoneri settimi. La partita, valida per la 28esima giornata di Serie A, servirà a chiarire le reali ambizioni di classifica delle due squadre.

