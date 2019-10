Diritti televisivi 2021-2024, Lotito e Marotta a cena con Mediapro: lunedì la decisione

Il futuro del calcio italiano, per quanto riguarda i diritti televisivi, potrebbe decidersi lunedì prossimo. Infatti, la Lega Serie A ha convocato un'assemblea in cui si discuterà anche di questo aspetto. Come ha riportato Il Corriere della Sera, l'altro ieri c'è stato un incontro molto significativo, a cena, tra i vertici di Mediapro e i consiglieri di Lega Lotito e Marotta. Un clima disteso e cordiale, in cui le parti avrebbero discusso in modo costruttivo. Prima di questo appuntamento, i rappresentanti di Mediapro avevano illustrato il loro business plan negli uffici della Lega: una proposta da 1,3 miliardi di euro annui per i diritti tv del prossimo triennio. Ancora un alone di mistero avvolge il voto che i club di Serie A potrebbero esprimere nella giornata di lunedì. Non è impossibile che la decisione possa slittare a un'assemblea successiva.

