Diritti Tv, Napoli e Juventus si alleano contro la Media Company

Continuano i problemi in Lega per quanto riguarda i diritti televisivi della Serie A. Dopo l'Assemblea di oggi, ancora con esito negativo, i presidenti di Juventus e Napoli hanno preso una posizione netta rispetto alla formazione della media company. Come si apprende dall'ANSA, Agnelli e De Laurentiis si sono detti contrari a trattare ulteriormente con la cordata formata da CVC, Advent e FSI che dovrebbero presentare l'ultima migliore proposta nei prossimi giorni. Il presidente bianconero, durante l'Assemblea, avrebbe detto: "Il lavoro della commissione istituita per trattare con i fondi concluso a febbraio”. I due patron fanno parte della commissione negoziale insieme al CEO della Roma Fienga, all'ad del Bologna Fenucci e all'ad della Lega Serie A De Siervo.