Diritti tv, scontro tra Lega Serie A e Sky Sport: domani il decreto ingiuntivo

Linea dura della Lega Serie A nei confronti di Sky Sport. Secondo quanto riportato da gazzetta.it i club domani faranno partire il decreto ingiuntivo contro la pay tv, che ancora non ha saldato la sesta e ultima rata dei diritti per la stagione in corso e pretende sconti sulla prossima. Con Dazn e Img (titolare dei diritti internazionali) la situazione è diversa perché i due broadcaster sono pronti a pagare in due tranche il dovuto.