Diritti tv, sette club di Serie A chiedono a Dal Pino di votare domani: c’è anche la Lazio

Come riportato dall'agenzia ANSA, Sette società della italiane hanno scritto una lettera al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, chiedendogli di votare, nell'assemblea di mercoledì 17 febbraio, per l'assegnazione dei diritti audiovisivi del campionato per il prossimo triennio 2021/2024. Si tratta di Juventus, Napoli, Inter, Lazio, Atalanta, Verona, Fiorentina