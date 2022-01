Djokovic di nuovo in stato di fermo: sabato si decide sull'espulsione

Il Governo australiano ha di nuovo annullato il visto di Novak Djokovic. Il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha speigato che la decisione è stata presa "per motivi di salute e ordine pubblico", mentre secondo i legali del tennista la condotta è stata "palesemente irrazionale". Djokovic è stato posto in stato di fermo dopo il colloquio con i funzionari dell'Immigrazione. Immediato l'appello presentato dai suoi avvocati: il caso verrà trattato dalla Corte Federale sabato alle 23:30 ora italiana. Per quanto riguarda gli Australian Open l'atleta rimane nel tabellone del torneo fino alla decisione definitiva sulla vicenda.