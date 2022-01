Djokovic potrebbe partecipare al Roland Garros con il pass: il motivo

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, SARRI: "SI PUÒ PROGREDIRE ANCORA, SIAMO MANCATI NEGLI ULTIMI 20 METRI" Lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta, andato in scena allo stadio Olimpico, è finito a reti bianche. Un'occasione sprecata per i biancocelesti che hanno avuto più occasioni dei bergamaschi, in forte difficoltà anche per le varie... Lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta, andato in scena allo stadio Olimpico, è finito a reti bianche. Un'occasione sprecata per i biancocelesti che hanno avuto più occasioni dei bergamaschi, in forte difficoltà anche per le varie... WEBTV LAZIO-UDINESE 1-0 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "CHE FATICA!" La Lazio batte l'Udinese 1-0. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Olimpico di Roma dopo il passaggio del turno: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE... La Lazio batte l'Udinese 1-0. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Olimpico di Roma dopo il passaggio del turno: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE... VOCI DI MERCATO LAZIO – ATALANTA, LUIS ALBERTO: “DICONO TUTTI CHE VOGLIO ANDARE VIA, MA...” Manca poco al fischio d’inizio tra Lazio e Atalanta che si affronteranno all’Olimpico per la ventitreesima giornata di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Channel, per presentare la gara è intervenuto Luis Alberto: “È una gara importante e... Manca poco al fischio d’inizio tra Lazio e Atalanta che si affronteranno all’Olimpico per la ventitreesima giornata di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Channel, per presentare la gara è intervenuto Luis Alberto: “È una gara importante e...