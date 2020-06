Duka: "Tare avrà successo in Italia e in Europa. Sulla Lazio e Kumbulla..."

Il presidente della Federcalcio albanese e membro del comitato esecutivo UEFA Armand Duka è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole sul gioiellino Marash Kumbulla: "Un buon difensore, gioca in nazionale e rappresenta il nostro futuro. Ancora è molto giovane, ha 20 anni, non so se in una big sarebbe titolare fin da subito, ma sicuramente può crescere. Quest'anno al Verona ha dimostrato una grande personalità, e ti fa pensare che possa diventare un top player. So che ci sono Inter, Juventus, c'era il Napoli a gennaio su di lui. Per noi è importante che lui giochi sempre per 90 minuti, dovunque dovesse andare a giocare, così potrebbe essere in forma anche per la nazionale".

LAZIO - A Roma sponda Lazio il ds Tare e il portiere Strakosha lotteranno per il titolo: "Il direttore è nostro! Anche il portiere, Strakosha. La Lazio negli ultimi anni sta giocando benissimo, e in questo campionato sta facendo qualcosa di meraviglioso: può provarci fino alla fine. Non so come saranno dopo lo stop, ma prima erano davvero in forma. Speriamo stiano bene e Strakosha prenda zero gol".

TARE - "Mi sembra uno che capace di avere successo sia in Italia che in Europa: ha trovato buoni giocatori, costruendo una squadra per fare risultati. Economicamente, pure, ha fatto benissimo: tutto merito suo".

REJA - "Edy è un grande allenatore, ha esperienza di tante partite alle spalle. Abbiamo tante speranze di poterci qualificare con lui, ripetendo cosa ha fatto già il nostro eroe Gianni De Biasi, amato da tutto il popolo albanese".

LAZIO, UFFICIALE L'AMICHEVOLE CON LA TERNANA

LAZIO, L'INTERVENTO DI MARCO PAROLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE