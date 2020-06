UFFICIALE - Lazio, amichevole con la Ternana: data e orario del test a Formello

Niente Stadio Olimpico per la Lazio, l'amichevole di sabato non sarà in famiglia ma contro la Ternana (club di Serie C). Appuntamento a Formello per l'ultimo test prima delle partite ufficiali e della ripresa del campionato. Intanto Inzaghi ha concesso 24 ore di riposo a tutta la squadra prima di cominciare il tour de force: la gara con l'Atalanta è distante ormai solo 6 giorni e il tecnico molto probabilmente dovrà fare a meno di Luiz Felipe, alle prese con un affaticamento al polpaccio. Da valutare invece le condizioni di Marusic e Leiva (fastidio al ginocchio). La ripresa è prevista per domani, poi sabato la sfida con la Ternana all'interno del centro sportivo. Di seguito il comunicato ufficiale: "In vista della ripresa del campionato, la formazione biancoceleste disputerà un test con la Ternana. L’appuntamento con la compagine umbra è in programma per sabato 20 giugno a partire dalle ore 18:30 a porte chiuse presso l’S.S. Lazio Training Center di Formello".