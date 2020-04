Durmisi, fiocco rosa in arrivo: il difensore e la compagna in attesa di una bimba - VD

Fiocco rosa in arrivo in casa Durmisi. Il calciatore di proprietà della Lazio, che milita attualmente tra le fila del Nizza, diventerà presto papà di una bimba. L'annuncio è stato dato sui social. Sul proprio profilo Instagram, il terzino ha pubblicato un video in cui la coppia ha comunicato il sesso del bambino, scoppiando un palloncino nero da cui sono usciti tanti piccoli palloncini rosa. Di seguito le immagini in questione:

