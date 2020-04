Lazio, Agroppi: "Inzaghi? Non sembra un allenatore, ma un amico fraterno"

L'ex calciatore Aldo Agroppi, intervenendo ai microfoni di Tmw Radio, si è soffermato sugli allenatori che guidano la classifica in Serie A: "Chi è più psicologo tra Inzaghi, Conte e Sarri? Inzaghi non sembra neanche un allenatore. È un amico fraterno di tutti, ha un presidente a tempo pieno e sono le squadre che vanno meglio di tutti. Sarri è mal sopportato e ben visto a secondo dei risultati. Il tempo è variabile così come gli allenatori, dipendono dai risultati. Se quest'anno vince solo il campionato cosa hai fatto? È un mestiere difficile e andrebbe fatto con meno esuberanza".

