Lazio, Orsini: "Mi auguro che Cataldi abbia già rinnovato"

“Era un professionista assoluto, un signore del giornalismo. Voce del basket, della Domenica Sportiva, di 90° minuto. Una competenza unica, che mostrava sempre con grande eleganza”. Giusto esordire così, per Stefano Orsini. Responsabile dello sport del Tgr Lazio e collega di Franco Lauro, giornalista sportivo della Rai venuto a mancare per un infarto nella giornata di ieri. Dopo questo bell'omaggio, Orsini ha poi parlato di ripresa della Serie A e di Lazio. Ecco le sue parole a Lazio Style Channel: "Quando si avranno certezze su come affrontare il coronavirus, ci si potrà organizzare. Ogni idea è buona, anche sistemare tutto in due anni facendo giocare le squadre nell'anno solare, visto che il mondiale 2022 si disputerà a dicembre. Però penseremo al calcio solo una volta che avremo risolto il problema alla base".

SU CATALDI - "Si è guadagnato sul campo il suo ruolo da vice-Leiva. Fino all'anno scorso, quando usciva il brasiliano entrava Parolo. Ora c'è anche la prospettiva dei 5 cambi, quindi potrebbe giocare di più. Mi aspetto il rinnovo: speriamo che abbia già firmato, e che la cosa venga ufficializzata di qui a poco. È anche un grande specialista sui calci piazzati, il migliore in rosa".

SU LUIZ FELIPE E LA DIFESA - "Mi aspetto che anche Luiz Felipe rinnovi il contratto conquistando la maglia da titolare qui a Roma. L'interesse del Barcellona lo avrà reso felicissimo, ma ha fatto grande esperienza qui e confido che possa rimanere. Se assomiglia a Wilson? Per alcune cose sì, ma Pino era più elegante e meno irruento". La difesa della Lazio è la meno battuta della Serie A: "Acerbi adesso è il titolare della nazionale, su di lui non c'erano dubbi. Radu è una certezza, ad Auronzo aveva la voglia di un ragazzino. Il terzo centrale è sempre stato un po' un'incognita, Inzaghi ha fatto ruotare spesso gli uomini, però non mi aspettavo che questa diventasse la miglior difesa del campionato. Da qui alla fine, visto che giocheremo 12 partite ravvicinate, saranno tutti fondamentali.