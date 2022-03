Dybala-Juventus, fumata nera: l'argentino non rinnoverà il contratto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Le strade della Juventus e di Paulo Dybala si separeranno a fine stagione, adesso non ci sono più dubbi. Si è giunti alla fine della telenovela che durava ormai da diversi mesi. L'attaccante argentino sembrava a un passo dall'accordo dal rinnovo ma poi è cambiato tutto. Non è stato trovato l'accordo tra il club bianconero e il giocatore che dunque lascerà Torino a parametro zero. "Paulo non rinnova”, il messaggio che filtra dalla Continassa e pure dall'entourage della Joya. L'ex Palermo saluta la Juve dopo sette anni di permanenza e ben 5 scudetti. Per lui c'è alla porta una nuova avventura. La Liga e la Premier sono pronte a piombare su Dybala, ma attenzione anche all'Inter di Marotta.