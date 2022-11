Empoli, brutto stop per De Winter: resta in dubbio per la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo il 2-0 dell'Atalanta ai danni dell'Empoli, ad oggi arrivano anche brutte notizie in ottica infermeria. Koni De Winter si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il difensore dell'Empoli ha già avviato il percorso riabilitativo con lo staff della squadra. Come riporta sportface.it, con molta probabilità De Winter tornerà in campo solo dopo la sosta Mondiale. In seguito alla pausa per le Nazionali, l'Empoli affronterà in trasferta l'Udinese il 4 gennaio e anche la Lazio, l'8. Da monitorare il percorso del difensore.