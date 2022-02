Empoli - Cagliari, l'arbitro Dionisi si infortuna: costretto a chiedere il cambio

Qualcosa che non è solito vedere su un campo di calcio quanto accaduto durante la gara tra Empoli e Cagliari. Poco prima del quindicesimo minuto del primo tempo infatti il direttore di gara Federico Dionisi si è infatti infortunato ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto in campo Valerio Marini, designato in prima battuta per ricoprire il ruolo di IV uomo nella gara.