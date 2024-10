Empoli, D'Aversa teme la Lazio: "Ci possono fare male, il loro attacco..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia di Lazio - Empoli, in programma domenica alle 15 all'Olimpico, D'Aversa ha presentato la sfida e a proposito del momento che stanno vivendo i biancocelesti, ha affermato: "Me l'aspetto molto offensiva. Hanno due attaccanti esterni e due laterali che spingono, oltre al centravanti e un altro uomo offensivo dietro. Spesso vanno in gol, non a caso sono il terzo attacco del campionato. Vivono in un ambiente che spinge tanto. Hanno fatto molto turnover in settimana. Noi dobbiamo ragionare sul fatto che se vogliamo fare risultato dobbiamo stare attenti”.

"Per come è andata la loro partita direi che è stato un vantaggio giocare giovedì, si sono sicuramente ulteriormente motivati. E poi hanno schierato varie seconde linee. Loro sono in condizione psicofisica ottimale. Per noi sarà molto difficile, ma impossibile non c’è nulla. Non dobbiamo scendere in campo preoccupati, ma con intelligenza, personalità e senza presunzione”.

"Hanno caratteristiche particolari, posso dire che hanno un po’ tutto come completezza di squadra. Hanno qualità che ci possono fare male. Ci vorrà grande intensità. Non possiamo permetterci di perdere palla”.

"Tutto è tranne una partita semplice domani, ci sarà un ambiente caldo e dobbiamo essere pronti a far sì che l'entusiasmo sia smussato. Per uscire con un risultato positivo non possiamo avere margine di errore".

