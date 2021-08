Empoli - Lazio, Andreazzoli: "26 Maggio? Lulic rimarrà nella storia per il gol, io..."

Domani ci sarà il debutto in campionato per la Lazio che affronterà l'Empoli alle ore 20.45, allo stadio Castellani di Empoli. Il tecnico del club toscano, Andreazzoli, durante un'intervista esclusiva a Fanpage nella vigilia del match, ha voluto rispondere a una domanda, riguardo il derby del 26 maggio, in cui lui era il tecnico della Roma e gli è stato chiesto se ripensa ancora a quella finale di Coppa Italia. Queste le sue parole a riguardo: "No, solitamente no. La Lazio non mi ha fatto niente. Ha semplicemente vinto una partita, noi l’abbiamo persa. Non fu una bella partita, per niente. Non hanno meritato loro ma non meritavamo neanche noi. La giocammo male e abbiamo perso un derby che valeva una Coppa Italia. Lulic rimarrà nella storia per il gol e io per essere l’allenatore della Roma. Però bisogna anche dire che non la persi da solo, perché sennò sembra che la coppa l’ho persa solo io. È un rammarico grosso perché si interruppe un ragionamento che avevamo fatto in quei mesi ma quel risultato cambiò tutto. Se avessimo vinto sarei rimasto nella storia della Roma, magari anche ritornando a fare quello che facevo prima. Purtroppo non è andata così". Il tecnico degli azzurri ha parlato anche delle prime due giornate di campionato contro Lazio e Juventus alla seconda, queste le sue parole: "Due neopromosse (ride, ndr). Cercheremo di essere pronti per affrontare al meglio due avversari che sono più forti di noi. Lavoriamo per equilibrare i livelli e provare a diminuire il gap puntando su situazioni e su dettagli. La consapevolezza di affrontare due squadre di un livello più alto può essere una motivazione in più. Se oltre alla prestazione in sostegno arriva anche un impianto di gioco che può essere più o meno collaudato allora si può provare a fare qualcosa".