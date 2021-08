Empoli - Lazio, Parolo: "Luis Alberto troverà l'intesa con Sarri"

Dal campo alla scrivania. Marco Parolo, dopo aver lasciato la Lazio, ha iniziato la sua esperienza da commentatore per DAZN proprio nella prima partita dei biancocelesti. L'ex centrocampista, presente in studio, ha detto sul match: "Tanta qualità, ma anche tanta voglia di vincere. Due sono stati gli episodi chiave in fase difensiva: i recuperi di Luiz Felipe e Acerbi che si sono immolati per difendere il risultato. Ben vengano gli errori difensivi dopo una vittoria perché si riesce a lavorare meglio in settimana e il calciatore accetta meglio le critiche. Complimenti all'Empoli che ha dimostrato la stessa intensità per 90 minuti dopo la partita di Coppa Italia".

IMMOBILE - "Discorso tattico? I numeri parlano per lui, lo ha sempre dimostrato. Quando si sente al centro del progetto riesce a fare tanto. In questa occasione riuscirà a trovare la quadra. A Roma ha trovato il suo habitat naturale: lui aveva bisogno di questo amore e i tifosi avevano bisogno di un trascinatore come lui".

MILINKOVIC - "Gli ho insegnato bene il ruolo (ride, ndr). Usa tutta la sua prepotenza fisica per essere decisivo. Si è fatto trovare pronto in mezzo al campo ed è riuscito a muovere bene il pallone in campo. E' un leader, un trascinatore. La sua crescita può aiutare la squadra in generale per fare il famoso salto di qualità. Sono contento di avergli trasmesso qualcosa che ha messo in mostra in campo. Ha fatto tanti sport da piccolo e questo lo sta aiutando molto".

LUIS ALBERTO - "Questo è un passaggio diverso per lui. Con Inzaghi il rapporto era più profondo, costruito nel tempo, ma anche con Sarri potrà avvenire la stessa cosa. Serve tempo. Il ragazzo ha dimostrato di avere qualità eccelse. Lui può fare entrambe le fasi, spetta a lui trovare la strada giusta".

PEDRO - "Conoscendo l'ambiente, il fatto che c'è stato un anno senza tifosi, il suo passaggio è stato più semplice. Segnare sotto la curva al derby non è facile da digerire".

SARRI - "Formello è un ambiente familiare e forse lui ha bisogno di questa realtà. Si sente a suo agio e poi si trova l'equilibrio giusto. Il gruppo è fantastico, ci sono stato dentro per anni".