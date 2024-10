"Ente Morale", l'Ass. Funari: "Iniziativa importante, insieme alla Lazio siamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra puntata di "Ente Morale" è andata in onda su Lazio Style Radio con nuovi ospiti e tra questi, l'assessore alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari. Queste le sue parole: "Per Roma Capitale l’iniziativa della Lazio è sta un’occasione molto importante. Ringrazio la società e la dottoressa Mezzaroma per aver coinvolto noi e i bambini delle case famiglia che non sempre riescono a accedere con facilità alle cure mediche. La giornata all’Olimpico ha reso evidente come insieme si può essere più efficaci. È un’occasione in cui professionisti d’eccellenza si mettono a disposizione gratuitamente per quel target di popolazione che fatica a accedere alla sanità privata”

“Rinunciare alle cure o a una visita per la prevenzione, a volte può essere un problema. Anche una visita oculistica a volte è difficile da ottenere, sono aspetti che possono incidere sul futuro dei giovani. Cresce il tema della povertà alimentare, di chi non arriva a fare la spesa. A Roma questa tematica emerge anche per la precarietà lavorativa, per i costi alti degli affitti. Dobbiamo impegnarci di più sulla raccolta e sulla distribuzione di pacchi alimentari. Cercare nuove strategie per raggiungere più persone e supportarle”.

“Il Giubileo apre altre porte oltre a quella Santa: quella della solidarietà, è un impegno che come amministrazione abbiamo preso. Avremo un nuovo edificio a Pietralata per le famiglie, ci sarà posto per trenta persone, dieci nuclei. È un tema ricorrente che arriva sempre di più ai nostri uffici. Abbiamo portato avanti anche incontri sul tema della salute mentale, siamo riusciti a coinvolgere tanti giovani attraverso la musica e un corso musicale a tema”.

“Vogliamo migliorare i servizi e lottare contro il pregiudizio. Il festival della salute mentale coincideva con la ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Basaglia. La sua è stata una legge che ha posto fine ai manicomi e che ci rende orgogliosi. Abbiamo preso l’impegno di far front a questo aspetto. Non vogliamo lasciare nessuno da solo e vogliamo rendere più vicina la realtà di chi vive una problematica psicologica”.