Eriksen, il messaggio del danese: "Sto bene. Tiferò per i ragazzi" - FOTO

Ci ha pensato lo stesso Christian Eriksen, ormai da giorni sotto osservazione in ospedale e in condizioni sempre in miglioramento, a tranquillizare tutti. Il danese, attraverso un post su Instagram ha voluto ringraziare per tutti i messaggi ricevuti e per rassicurare sulle sue condizioni: "Grazie mille per i messaggi e per i saluti da tutto il mondo. Significano molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite ".