Esports, oggi quadrangolare su Fifa20: scende in campo anche la Lazio

Tornano gli Esports, torna la Lazio sul prato verde virtuale. Alle ore 19:00 avrà luogo un quadrangolare a Fifa20, precisamente il terzo torneo "Waiting for eSerie A TIM / Everybody Plays Home". La stessa Lega Serie A ha organizzato la competizione, in cui si sfideranno quattro club: Cagliari Calcio Esports, S.S Lazio Esports, Lecce Esports e Udinese Esports. Un'altra occasione per godere, anche se virtualmente, di un po' di calcio.