Euro 2020, l'ex Lazio Negro: "Oggi come 21 anni fa, forza Azzurri" - FT

Oggi, come 21 anni fa, l'avversario dell'Italia alla prima partita dell'Europeo è la Turchia. In quell'occasione a difendere i colori biancocelesti in campo c'era Nesta e, insieme a lui nella spedizione olandese, c'era anche Paolo Negro. L'ex difensore ha voluto fare l'in bocca al lupo via Instagram alla squadra di Mancini ricordando quella partita: "21 anni fa in campo da giocatore, oggi in tribuna da tifoso, sempre forza azzurri".