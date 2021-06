EURO 2020, la Lazio sostiene Acerbi e Immobile: stasera l'esordio - FT

Acerbi e Immobile sono due pilastri della Lazio e lo saranno inevitabilmente anche in Nazionale. Gli Europei itineranti, al via questa sera, saranno impegnativi e la loro forza mentale, esperienza e capacità tecniche possono essere d'aiuto per la squadra allenata da Mancini. La società capitolina gli ha voluto augurare buona fortuna con un post sui canali social ufficiali: "Questa sera Acerbi e Immobile saranno impegnati nella prima gara di Euro2020! Forza Azzurri".