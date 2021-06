Euro 2020, le gare di oggi: Olanda e Austria per la testa del girone, in campo anche il Belgio

All'indomani della partita dell'Italia si chiuderanno le seconde gare del girone B e del girone C di Euro 2020. Dopo la vittoria nella gara contro la Russia, il Belgio proverà a ripetersi contro la Danimarca. Completano il programma Ucraina - Macedonia e Olanda - Austria, con queste ultime due squadre appaiate in testa al gruppo C a 3 punti. Di seguito il programma completo.

Ucraina - Macedonia ore 15:00 (Gruppo C)

Danimarca - Belgio ore 18:00 (Gruppo B)

Olanda - Austria ore 21:00 (Gruppo C)