Euro 2020, non solo Italia - Svizzera: le altre gare in programma oggi

È la giornata del ritorno in campo dell'Italia, che all'Olimpico ospiterà la Svizzera per archiviare il passaggio del turno, ma non solo gli azzurri saranno protagonisti. In programma infatti c'è anche l'altra partita del girone A tra Turchia e Galles e il match tra Finlandia e Russia del girone B. Di seguito il programma completo.

GIRONE B

Finlandia - Russia ore 15:00

GIRONE A

Turchia - Galles ore 18:00

Italia - Svizzera ore 21:00