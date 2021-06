EURO 2020, Pasqual: "Italia non favorita, ma è un bene. Immobile sarà decisivo"

EURO 2020 è ai nastri di partenza e sicuramente l'Italia, uno dei paesi ospitanti della competizione, vuole fare bene. Manuel Pasqual è intervenuto a TMW Radio per dire la sua sul possibile percorso degli Azzurri di Mancini: "Contro la Turchia sarà la partita inaugurale, quindi anche per visibilità conta fare bene, ma poi cominciare con tre punti darebbe la possibilità di sfidare le altre due partite del girone con una mentalità diversa. Non partiamo favoriti, da un certo punto di vista è anche un bene. Non sempre però vince chi è più forte, per esempio l’Inghilterra ha sempre grandissime squadre, sembra sempre spaccheranno il mondo e alla fine non ottengono risultati. Su tutte vedo Francia e Belgio, dietro Inghilterra e Italia”.

AGO DELLA BILANCIA - "Chi può essere decisivo? Più d’uno, se devo scegliere dico però Immobile. Spero possa essere in versione campionato e fare la differenza, anche se quest’anno ha avuto un leggero calo".