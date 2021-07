Euro 2020, per la finale l'Italia pensa a 1000 tifosi in trasferta: i dettagli

L'Italia si giocherà la finale di Euro 2020 domenica sera a Londra e al momento non potrà essere accompagnata dai propri tifosi residenti nello stivale per le restrizioni Covid. Stando a quanto riportato dall'ANSA, la FIGC starebbe lavorando per portare un numero ristretto di italiani (si parla di 1000 tifosi) a Wembley. Per arrivare a Londra bisognerà rispettare una serie di regole: la permanenza in territorio inglese di massimo 12 ore in isolamento, l'uso di charter dedicati, un tampone Covid negativo all'arrivo e 5 giorni di isolamento fiduciario al rientro in patria.