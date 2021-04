Euro 2020, Vezzali: "Metterò tutta me stessa per far giocare le quattro gare in Italia"

Il tema degli Europei e la necessità di avere il pubblico all'interno degli stadi è un tema caldissimo in queste settimane. In molti si sono spesi in merito e proprio oggi il presidente della Figc Gravina ha scritto una lettera a Mario Draghi. In merito è intervenuta anche Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, a margine di un evento al Coni: "Mi adopererò con tutta me stessa affinché possa essere dato il via libera per disputare queste quattro partite in Italia. Gli Europei di calcio sono un'occasione importante per il nostro Paese, possono segnare il rilancio e sottolineare l'importanza di continuare a ospitare eventi importanti come anche tanti altri che stiamo organizzando. Ci stiamo lavorando".

