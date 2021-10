Euro 2024, ecco quando ci sarà il sorteggio per i gironi di qualificazione

E' stata resa nota la data in cui ci saranno i sorteggi per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. La Uefa ha comunicato appunto che il 9 ottobre del 2022 presso il centro espositivo della fiera di Francoforte si terrà la cerimonia. “Il sorteggio è il primo passo per molte squadre che aspirano alla fase finale di Euro 2024 in Germania. Non vediamo l’ora di assistere a un sorteggio entusiasmante e auguriamo a tutte le squadre una competizione equa ed emozionante per determinare chi sarà il nuovo campione d’Europa", queste le parole di Philipp Lahm, direttore della rassegna continentale.

