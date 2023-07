Euro U19 | L'ex Lazio Bollini porta l'Italia in finale: battuta la Spagna 2-3

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L'Italia U19 approda in finale degli Europei. Gli Azzurrini di Bollini, ex allenatore della Lazio Primavera e secondo di Reja in prima squadra, hanno battuto la Spagna in semifinale per 2-3. Decisivo il gol di Lipani all'85'. Percorso altalenante per l'Italia che ha vinto nella fase ai gironi solo contro il Malta (poi una sconfitta e un pareggio). In finale affronteranno proprio il Portogallo con cui hanno rimediato l'unica delusione del torneo. La partita si giocherà domenica 16 luglio alle 21:00 sul prato del Ta' Qali Stadium di Attard.