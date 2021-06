Euro2020, i migliori marcatori della fase a gironi: la posizione in classifica di Immobile - FOTO

Con la sfida tra Francia e Portogallo, e quella tra Germania e Ungheria, si è conclusa la fase a gironi di Euro2020. Sui profili social del torneo è stata condivisa la lista dei migliori marcatori. Al primo posto c'è Cristiano Ronaldo, a quota cinque reti. Al secondo posto, cinque calciatori a pari punti: Schick, Forsberg, Lukaku, Wijnaldum e Lewandowski. Tutti hanno siglato lo stesso numero di gol, tre. Poco più giù c'è Depay, autore di due marcature e due assist. Ciro Immobile è l'unico giocatore dell'Italia in classifica. Il bomber della Lazio è andato in gol sia contro la Turchia che contro la Svizzera, a cui si aggiunge un assist. Stesso rendimento per Shaqiri e Yaremchuck.

