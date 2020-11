Euro2020, Le Parisien rivela: "Russia seria candidata per ospitare la competizione"

Il Coronavirus sta attanagliando tutto il mondo e ancora è difficile capire quando questa emergenza sanitaria possa finire, ma sicuramente l'Europeo, in programma la scorsa estate e posticipato a quella che verrà, si giocherà. La UEFA però deve trovare una soluzione alla modalità del torneo: sicuramente il torneo non potrà più essere itinerante e quindi bisognerà trovare un paese ospitante. Dalla Francia si vocifera che la Russia sia una seria candidata. Le motivazioni che porterebbero a questa decisioni sarebbero molteplici: la Russia è stata la prima a prodigarsi affinché l'Europeo venisse comunque giocato lo scorso giugno e le strutture utilizzate per lo scorso Mondiale sono un punto a favore. L'altra faccia della medaglia evidenzia come possa essere rischiosa questa scelta dato l'accrescere dei positivi da Covid-19. Nulla è ancora deciso perché la Federazione aspetta di conoscere le possibili nuove norme sanitarie, ma la Russia al momento resta in pole position.