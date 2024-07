Euro2024 | Demiral e Bellingham, interviene la Uefa: uno squalificato e l'altro graziato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Uefa ha emesso il verdetto su Merih Demiral e Jude Bellingham, entrambi sanzionati per un gesto compiuto esultando per un gol. Il difensore della Turchia, si legge sul comunicato, dovrà scontare due giornate di squalifica dopo il 'saluto del lupo' “per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole fondamentali di condotta decorosa, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva e per aver gettato discredito sullo sport del calcio".

All'inglese invece, è stata imposta una giornata di stop, per il gestaccio verso i tifosi compiuto in occasione del match contro la Slovacchia, ma la pena è sospesa per un anno. A questa si aggiunge una multa di 30.000 euro "per aver violato le regole fondamentali di condotta decorosa".

