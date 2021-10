Euro2024, svelato il logo all’Olympiastadion di Berlino

Tra tre anni ci saranno gli Europei del 2024 e si svolgeranno in Germania nel periodo tra giugno e luglio, dieci sono le città ospitanti: Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda. Ieri all’Olympiastadion di Berlino c’è stata la cerimonia di presentazione del logo, colorato e con un significato preciso.

Sono rappresentate tutte le bandiere delle nazioni affiliate alla Uefa, un trionfo di colori riproduce il tetto dell’Olympiastadion di Berlino che fa da contorno alla Coppa Henri Delaunay. I 24 spicchi che cingono la coppa rappresentano le 24 squadre partecipanti al torneo. Lo slogan: “United by Football. Vereint im Herzen Europas”, per rafforzare il concetto di unione e integrazione che sono alcuni dei valori posti alla base dello sport e del calcio. Alla cerimonia ha presenziato anche il presidente Ceferin che ha dichiarato: “È bello vedere il logo di UEFA EURO 2024 prendere vita nell’iconico Olympiastadion. Da adesso in poi il torneo ha un’identità di marchio che riflette l’ambizione che abbiamo insieme all’associazione ospitante e alle città ospitanti: un Europeo davvero per tutti! Per un mese saremo uniti dal calcio nel cuore dell’Europa”.

