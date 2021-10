Lazio Women, Morace il passato: inizia l'era di mister Catini

Un inizio che definire in salita sarebbe un eufemismo quello della Lazio Women in questa stagione. La biancocelesti, dopo la cavalcata vincente dello scorso anno, hanno collezionato fino ad ora 0 punti nelle prime 5 gare. Solo 3 gol fatti e 20 subiti oltre che a tumulti all'interno dello spogliatoio. Tutto questo ha portato all'esonero della coach Carolina Morace ch solo in estate aveva firmato un triennale.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei ieri è iniziata l'era di mister Massimiliano Catini che ha già rivoluzionato alcune dinamiche: intanto il capitano messo fuori rosa Martina Santoro è stata reintegrata e sono state tolte anche tutte le multe inflitte in precedenza con tanto di restituzione dei soldi. Adesso il pensiero deve essere solo quello di lavorare in vista della sfida di sabato contro il Pomigliano.

