Europa League, 34 rigori per decidere il vincitore: la pazza notte di Ajax e Panathinaikos

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Notte folle in Europa League. 2-1 per l'Ajax all'andata, 1-0 per il Panathinaikos al ritorno: supplementari e rigori, durati tantissimo. Ci sono voluti 34 tiri dal dischetto nella lotteria finale per determinare la vincitrice tra Ajax, che giocherà i playoff di Europa League, e Panathinaikos, che invece retrocede in Conference League. Il 40enne Pasveer è riuscito a parare cinque rigori ai greci e regalare il passaggio del turno al club olandese guidato dall'italiano Francesco Farioli.